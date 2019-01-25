Окончательное решение о строительстве ВСМ Москва-Казань будет принято до лета 2019 года

СЕГОДНЯ 17:33 2019-01-25T17:33:54+03:00

Так как к этому времени надо будет уже начать создавать необходимую для этого инфраструктуру

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Стало ясно, что до лета 2019 года в Правительстве России примут окончательное решение по поводу строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань. Дело в том, что, по словам вице-премьера РФ Максима Акимова,к этому времени надо будет уже начать создавать необходимую для строительства инфраструктуру.

Помимо этого, по информации ТАСС, уже сформирован ряд земельных участков и завершена проектная документация.

Отметим, что строительство ВСМ Москва-Казань по идее должно быть завершено до 2024 года.

Напомним, объем только инвестиций в проект составляет 621,6 миллиарда рублей. Однако, несмотря на дороговизну, проект все же назвали перспективным.

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