Минздрав Татарстана: окна в гинекологическом кабинете Набережных Челнов закрыты жалюзи

СЕГОДНЯ 19:02 2019-01-25T19:02:58+03:00

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Некоторое время назад жительница Набережных Челнов пожаловалась на то, что в городской поликлинике №3 на окнах кабинета гинекологии нет штор или жалюзи, а напротив - жилой дом.

Ситуацию сразу взяли на контроль в Минздраве Татарстана.

Но недавно появилась новая жалоба. Ее автор уверяет, что с улицы видно - окна кабинета просто заклеили бумагой.

Историю с окнами прокомментировали в пресс-службе Минздрава республики. Оказалось, что в кабинете давно висят жалюзи, а в смотровом кабинете на первом этаже после ремонта появились матовые стекла.

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