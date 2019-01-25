Минздрав Татарстана: окна в гинекологическом кабинете Набережных Челнов закрыты жалюзи
Некоторое время назад жительница Набережных Челнов пожаловалась на то, что в городской поликлинике №3 на окнах кабинета гинекологии нет штор или жалюзи, а напротив - жилой дом.
Ситуацию сразу взяли на контроль в Минздраве Татарстана.
Но недавно появилась новая жалоба. Ее автор уверяет, что с улицы видно - окна кабинета просто заклеили бумагой.
Историю с окнами прокомментировали в пресс-службе Минздрава республики. Оказалось, что в кабинете давно висят жалюзи, а в смотровом кабинете на первом этаже после ремонта появились матовые стекла.
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