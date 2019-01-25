2019-01-25T18:36:33+03:00
Экономика

В 2018 году в Татарстане выросло производство скота, птицы, молока и яиц

В среднем с каждой коровы надой составил порядка 5,6 тысяч литров
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В 2018 году в Татарстане на 1,6% выросло производство скота и птицы, на 1,3% – молока и на 16,8% - яиц. И это несмотря на то, что объем выпущенной продукции всех сельхозпроизводителей республике в общем уменьшился на 2,9% и составил 216 миллиардов рублей.

Соответствующие данные были оглашены 25 января на совместном заседании итоговой коллегии рсепубликанского комитета по социально-экономическому мониторингу, а также Татарстанстата.

В частности, стало известно, что в среднем каждая корова за прошлый год дала порядка 5,6 тысяч литров молока, а яйценоскость кур-несушек составила 310 штук.

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