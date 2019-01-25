2019-01-25T17:14:48+03:00
Происшествия

Татарстанку и ее младшую сестру 9 лет насиловал родственник и снимал с их участием порно

Преступление выявили сотрудники полиции Башкортостана
Лика ИСАЕВА
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Задержанный мужчина признал вину в совершенных преступлениях.Задержанный мужчина признал вину в совершенных преступлениях.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Полицейские Башкортостана в интернете обнаружены порновидео с участием малолетней девочки. Им удалось установить личность ребенка и разыскать ее.

Оказалось, что девочка уже выросла и проживает в Татарстане. Она обо всем рассказала. По ее словам, некоторое время она вместе с родителями проживала в Уфе, и там ее и младшую сестру насиловал родственик, который снимал порноролики с их участием.

Правоохранители задержали 46-летнего уфимца.

- В отношении него возбуждены два уголовных дела статьям "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней" и "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, с использованием средств массовой информации, включая сеть "Интернет", -сообщили в СУ СКР Башкортостана.

Во время обыска в квартире мужчины обнаружены порнографические фото и видеоматериалы, на которых фигурировали обе потерпевших. Задержанный признал вину в совершенных преступлениях.

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