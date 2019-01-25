В Чувашии на трассе М-7 в аварии с фурой погибли два человека

СЕГОДНЯ 16:30 2019-01-25T16:30:04+03:00

Водитель легковушки, по предварительным данным, не справился с управлением во время снегопада [фото]

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Авария с участием лекговушки и грузвой фуры произошла 24 января в 17.30 в Чувашии на 638 километре федеральной трассы М-7 "Москва-Уфа" возле села Хыркасы.

По предварительным данным, 38-летний водитель иномарки "Toyota Yaris" не выбрал безопасную скорость в условиях снегопада, не справился с управлением, и вылетел на встречку. Там его автомобиль врезался в фуру.

Фото: ГИБДД Чувашии

Сила удара была такова, что погибли и водитель иномарки, и его 42-летняя пассажирка. Оба они были жителями Омска.

- По факту смертельного ДТП проводится доследственная проверка, - сообщили в прес-службе ГИБДД Чувашии.

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