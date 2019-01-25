В Татарстане любитель красной рыбы и икры лишился 130 тысяч рублей
24 января в полицию за помощью обратился 53-летний житель деревни Малая Шильна Тукаевского района Татарстана.
Как выяснилось, в декабре прошлого года мужчина нашел в интернете объявление о продаже красной рыбы и икры, а после договорился с продавцом о поставке небольшой партии.
Последний потребовал предоплату за деликатесы в размере 130 тысяч рублей. Покупатель перечислил деньги и стал ждать посылку. Однако она так и не пришла, а на телефонные звонки продавец отвечать перестал.
- Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Уже выяснилось, что абонентский номер афериста был зарегистрирован в Амурской области, - сообщают в пресс-службе МВД Татарстана.
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