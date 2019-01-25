В Казани родились Гера, Альяна, Божена и Алтаир

СЕГОДНЯ 16:04 2019-01-25T16:04:29+03:00

С 14 по 20 января в столице Татарстана было зарегистрировано рождение 461 ребенка. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

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В ЗАГСе Казани подвели итоги прошлой недели – с 14 по 20 января. Так, по данным специалистов, за этот период в столице Татарстана было зарегистрировано рождение 461 ребенка. Из них 239 – это мальчики, а 222 – девочки.

Самый миниатюрный ребенок, появившийся на свет в этот период, весил 990 граммов. Самый же богатырский вес, которым обладал младенец при рождении, был зафиксирован на отметке в 4 810 граммов.

Составили специалисты казанского ЗАГСа и традиционные рейтинги имен, которыми горожане одаривали своих новорожденных детей.

Так, в список самых популярных в этот раз попали: Малика, Самир, Артур, Милана, София, Тимур, Амир, Ульяна и Полина.

Реже всего родители давали своим детям имена: Аксиния, Гера, Альяна, Назар, Натан, Лев, Родислав, Лидия, Божена и Алтаир.