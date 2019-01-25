Депутаты Казани внесли в городской бюджет на 2019 год изменения

СЕГОДНЯ 15:05 2019-01-25T15:05:27+03:00

Прежде всего они коснулись расходной части. Она была увеличена на 480 млн рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В эту пятницу, 25 января, на заседании Казгордумы местные депутаты проголосовали за изменения в бюджете столицы Татарстана на 2019 год.

Прежде всего они коснулись расходной части. Она была увеличена на 480 млн рублей. Это стало возможным за счет остатков городской казны на начало текущего года. Эти деньги потратят на запланированные, но неисполненные дела 2018-го.

Так, по словам начальника финуправления Казани Ирека Мухаметшина, выявленные остатки, в частности, направят на капремонт городских объектов – 119,7 млн рублей, текущее содержание муниципальных учреждений – 90,6 млн, строительство и реконструкцию городских объектов – 56,3 млн рублей, текущее содержание объектов благоустройства – 52,8 млн, новогоднее оформление – 39,5 млн рублей, разработку комплексной муниципальной информационной системы – 37,7 млн.

В итоге депутаты единогласно проголосовали за общий объем бюджета по расходам 23 млрд 503 млн рублей, дефицит в 480 млн рублей.