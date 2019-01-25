В Татарстане охранника зажало между автомобилями и он погиб

СЕГОДНЯ 14:51 2019-01-25T14:51:10+03:00

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Авария произошла в Нижнекамске на проходной крупного предприятия утром 25 января. Сотрудник охраны проверял приехавший на фирму автомобиль - грузовую "Газель".

Он находился сзади, осматривая кузов, когда его придавил кузов ЗИЛа. 46-летний мужчина, придавленный к "Газели", получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.

- По предварительным данным, в данном ДТП виновен водитель ЗИЛа, - сообщили в ГИБДД Татарстана. - Мужчина не убедился в безопасности маневра, когда сдавал задним ходом и сбил пешехода.

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