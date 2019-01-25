В казанского парка «Черное озеро» из-за мороза отменили празднование Дня студента-2019

СЕГОДНЯ 14:09 2019-01-25T14:09:17+03:00

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25 января студентами отмечается Татьянин день. Вот только в этот раз в Казани его праздновать будут меньше чем планировалось. Так, отменены вечерние мероприятия в честь Дня студента-2019 в парке «Черное озеро». Причина в сильном морозе, который держит Казань в осаде уже несколько дней.

При этом, по информации от Дирекции парков и скверов Татарстана, каток в этом парке начинает работать в обычном режиме - с 13.00 до 22.00. Напоминается также, что существует там и технический перерыв - с 15.00 до 16.00. Прокат коньков действует до 21.00.

При этом в эту пятницу, 25 января, в честь Дня студента-2019 на катке казанского парка «Черное озеро» на прокат коньков в течение дня распространяются скидки. В итоге за час возьмут только 50 рублей. Чтобы получить коньки по этой цене нужно показать студенческий, а Татьянам - паспорт.

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