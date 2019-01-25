В Казани установят мемориальную доску поэту Мухамеду Садретдинову

СЕГОДНЯ 13:48 2019-01-25T13:48:26+03:00

Она появится на Сибирском тракте

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Согласно постановлению кабинета министров Татарстана, в Казани будет установлена мемориальная доска поэту Мухамеду Садретдинову (Мухамеду Садри).

Она будет открыта на стене дома №9/5 по Сибирскому тракту. Именно здесь жил поэт, заслуженный работник культуры Татарской АССР, заслуженный работник культуры РСФСР, участник Великой Отечественной войны Мухамед Садретдинов.

Мемориальная доска будет иметь надпись на двух языках - русском и татарском: «В этом доме в 1954-1999 гг. жил видный татарский поэт, заслуженный работник культуры РСФСР Мухамед Садри (Садретдинов Мухамед Хабибуллович)».

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