В январе 2019 года в Татарстане зарегистрировали еще 900 самозанятых граждан
За первые недели января в Татарстане официально зарегистрировали еще 900 самозанятых граждан. Таким образом, на сегодня их насчитывается около 1,5 тысяч. Об этом стало известно 25 января на итоговом заседании комитета республики по социально-экономическому мониторингу
Между тем, председатель комитета Валерий Кандилов отметил, что по данным исследования неформального рынка труда и сельхозпереписи 2016 года, в регионе имеется более 306 тысяч самозанятых человек.
Известно, что для Татарстана поставлена задача к концу 2019 года иметь как минимум 60 тысяч официально зарегистрированных самозанятых.
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