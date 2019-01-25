2019-01-25T13:58:25+03:00
Экономика

В январе 2019 года в Татарстане зарегистрировали еще 900 самозанятых граждан

На данный момент в республике их официально насчитывается около 1,5 тысяч человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Для Татарстана поставлена задача к концу 2019 года иметь как минимум 60 тысяч официально зарегистрированных самозанятыхДля Татарстана поставлена задача к концу 2019 года иметь как минимум 60 тысяч официально зарегистрированных самозанятыхФото: Анастасия ОСИПОВА
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За первые недели января в Татарстане официально зарегистрировали еще 900 самозанятых граждан. Таким образом, на сегодня их насчитывается около 1,5 тысяч. Об этом стало известно 25 января на итоговом заседании комитета республики по социально-экономическому мониторингу

Между тем, председатель комитета Валерий Кандилов отметил, что по данным исследования неформального рынка труда и сельхозпереписи 2016 года, в регионе имеется более 306 тысяч самозанятых человек.

Известно, что для Татарстана поставлена задача к концу 2019 года иметь как минимум 60 тысяч официально зарегистрированных самозанятых.

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