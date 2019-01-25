Президент Татарстана поручил выплатить пострадавшим вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка по 500 000 рублей

СЕГОДНЯ 12:52 2019-01-25T12:52:59+03:00

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил местному правительству выплатить каждому пострадавшему вкладчику Татфондбанка и ИнтехБанка по 500 000 рублей. При этом, как сообщает телеграм-канал «Аппаратная», эти суммы получать те, кто потерял в этих банках вклады превышающие озвученную цифру.

Деньги для выдачи пострадавшим выделят из Республиканского фонда поддержки пострадавшим вкладчикам. Который на данный момент выплатил 2 436 клиентам Татфондбанка и ИнтехБанка 480 миллиона рублей. А чтобы каждому пострадавшему вкладчику, попадающему под выше указанные критерии, дать по 500 000 рублей потребуется не менее 2 миллиардов.

Сейчас во владение Фонда поступил земельный участок на 759 гектаров. Эту землю он продает. За счет чего и выдает пострадавшим вкладчикам деньги. Кроме того, в процесс включились и крупные республиканские компании. Они перечислили в Фонд взносы.

Отметим, что Татарстан единственный регион в России, который оказывает помощь вкладчикам рухнувших банков.