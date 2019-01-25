2019-01-25T12:52:59+03:00
Общество

Президент Татарстана поручил выплатить пострадавшим вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка по 500 000 рублей

Деньги будут выделены из Республиканского фонда поддержки
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
Изменить размер текста:

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил местному правительству выплатить каждому пострадавшему вкладчику Татфондбанка и ИнтехБанка по 500 000 рублей. При этом, как сообщает телеграм-канал «Аппаратная», эти суммы получать те, кто потерял в этих банках вклады превышающие озвученную цифру.

Деньги для выдачи пострадавшим выделят из Республиканского фонда поддержки пострадавшим вкладчикам. Который на данный момент выплатил 2 436 клиентам Татфондбанка и ИнтехБанка 480 миллиона рублей. А чтобы каждому пострадавшему вкладчику, попадающему под выше указанные критерии, дать по 500 000 рублей потребуется не менее 2 миллиардов.

Сейчас во владение Фонда поступил земельный участок на 759 гектаров. Эту землю он продает. За счет чего и выдает пострадавшим вкладчикам деньги. Кроме того, в процесс включились и крупные республиканские компании. Они перечислили в Фонд взносы.

Отметим, что Татарстан единственный регион в России, который оказывает помощь вкладчикам рухнувших банков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты Казани внесли в городской бюджет на 2019 год изменения
В Татарстане охранника зажало между автомобилями и он погиб
В Казани на улице Губкина насмерть сбили девушку: от удара пешеход отлетела на несколько метров
В казанского парка «Черное озеро» из-за мороза отменили празднование Дня студента-2019
В январе 2019 года в Татарстане зарегистрировали еще 900 самозанятых граждан
В Казани установят мемориальную доску поэту Мухамеду Садретдинову
«Мертвые души» по-чувашски: уголовное дело экс-директора техникума выпустившего несуществующих студентов прекращено
Два депутата Казанской городской думы досрочно сложили полномочия
В Чувашии проживает 100 человек старше 100 лет
В Советском районе Казани приостановили работу 6 фирм по техосмотру автомобилей
Подготовка чемпионату мира WorldSkills-2019 в Казани идет с опережением
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
Замглавы администрации Новочебоксарска Александр Андриянов отправлен под домашний арест