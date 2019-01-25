Два депутата Казанской городской думы досрочно сложили полномочия

СЕГОДНЯ 13:01 2019-01-25T13:01:10+03:00

Елена Войтко и Александр Колесов сделали это по собственному желанию

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В пятницу, 25 января, прошла очередная сессия Казанской городской думы. В ходе нее депутаты Елена Войтко и Александр Колесов объявили о своем решении досрочно сложить с себя полномочия.

Причины такого решение не уточняются. Известно лишь, что Войтко и Колесов сделали это по собственному желанию.

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