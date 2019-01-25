«Мертвые души» по-чувашски: уголовное дело экс-директора техникума выпустившего несуществующих студентов прекращено
Экс-директора Чебоксарского механико-технологического техникума обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.
Так, в декабре 2014 года тогда еще директор в погоне за премиями подписал документы о выпуске 22 студентов автослесарей. На самом же деле люди, чьи данные были использованы, никогда не учились в том техникуме и ничего об этом не знали. Тем не менее на их имена были изготовлены свидетельства о том, что они освоили соответствующую программу профобучения.
Причастность обвиняемого ко всему этому подтверждается, в том числе, почерковедческой экспертизой.
- Поскольку мужчина ранее не судим и ему инкриминированы преступления небольшой, а также средней тяжести, уголовное дело судом в отношении него прекращено. В итоге он должен заплатить штраф в 40 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
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