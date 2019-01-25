2019-01-25T12:08:58+03:00
Общество

В Советском районе Казани приостановили работу 6 фирм по техосмотру автомобилей

Сотрудники прокуратуры выявили у них нарушения
Алина ГАБДУЛИНА
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Все они находились в Советском районе городаВсе они находились в Советском районе городаФото: Евгения ГУСЕВА
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Прокуратура Татарстана приостановила аккредитацию 6 казанских организаций по проведению техосмотра автомобилей. Все они находились в Советском районе города.

В частности надзорному ведомству удалось выявить нарушения требований аккредитации, правил проведения техосмотра и порядка передачи сведений о результатах в единую систему.

- По результатам проверки в адрес руководителя Российского союза автостраховщиков направлено письмо с предложением принять в отношении 6 операторов технического осмотра меры реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений. После вмешательства прокуратуры действие аттестатов аккредитации операторов техосмотра приостановлена, - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

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