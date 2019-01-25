В Советском районе Казани приостановили работу 6 фирм по техосмотру автомобилей
Прокуратура Татарстана приостановила аккредитацию 6 казанских организаций по проведению техосмотра автомобилей. Все они находились в Советском районе города.
В частности надзорному ведомству удалось выявить нарушения требований аккредитации, правил проведения техосмотра и порядка передачи сведений о результатах в единую систему.
- По результатам проверки в адрес руководителя Российского союза автостраховщиков направлено письмо с предложением принять в отношении 6 операторов технического осмотра меры реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений. После вмешательства прокуратуры действие аттестатов аккредитации операторов техосмотра приостановлена, - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.