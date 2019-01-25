Подготовка чемпионату мира WorldSkills-2019 в Казани идет с опережением

СЕГОДНЯ 11:50 2019-01-25T11:50:30+03:00

Несмотря на это, впереди еще много работы и на федеральном и на региональном уровнях

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В четверг, 24 января, стало ясно, что подготовка к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills, который в 2019 году состоится в Казани, идет с опережением. Об этом заявили зампредседателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в ходе заседания оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия.

Несмотря на это, впереди еще много работы, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Чемпионат пройдет в Казани с 22 по 27 августа текущего года.