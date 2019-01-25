2019-01-25T12:26:17+03:00
Общество

В Чувашии проживает 100 человек старше 100 лет

За последние шесть лет долгожителей в республике стало больше почти на 25%
Алина ГАБДУЛИНА
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Глава Чувашии поставил задачу к 2024 году увеличить продолжительность жизни в республике до 78 лет.Глава Чувашии поставил задачу к 2024 году увеличить продолжительность жизни в республике до 78 лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 24 января, глава Чувашии Михаил Игнатьев зачитал свое послание Государственному Совету республики. В числе прочего, он упомянул продолжительность жизни населения, которая в 2018 году достигла 73,5 года.

Игнатьев отметил, что за последние шесть лет в регионе число долгожителей увеличилось почти на 25%. А количество тех, кто перешагнул 100-летний рубеж, выросло вдвое и составляет сейчас 100 человек.

Помимо этого, глава Чувашии поставил задачу к 2024 году увеличить продолжительность жизни в республике до 78 лет.

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