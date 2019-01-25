2019-01-25T11:23:03+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара погиб мужчина

Трагедия произошла в Зеленодольском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Во время пожара погиб мужчина.Во время пожара погиб мужчина.Фото: МЧС Татарстана
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Пожар в частном доме на улице Ленина в селе Большие Ачасыры в Зеленодольском районе произошел 24 января в 15.19. О начале пожара сообщили очевидцы. К приезду пожарных дым шёл из оконных проёмов. Сотрудников МЧС Татарстана никто не встречал, но входная дверь в дом была открыта. Глава села сообщил, что в горящем доме проживает неблагополучный житель. Пояилось предположение, что он находится внутри дома.

Когда с огнем справились, в комнате на кровати, в сидячем положении обнаружено тело 55-летний хозяина дома.

- Предварительная причина гибели – отравление токсичными продуктами горения при пожаре, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 40 квадратных метров. Предварительная причина пожара: нарушение устройства и эксплуатации печей.

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