2019-01-25T11:02:08+03:00
Происшествия

Замглавы администрации Новочебоксарска Александр Андриянов отправлен под домашний арест

В квартире жены он пробудет до 18 марта текущего года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В четверг, 24 января, Ленинский районный суд Чебоксар принял решение повестить Александра Андриянова под домашним арестом. Напомним, заместитель главы администрации Новочебоксарска по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры был задержан 23 января.

Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями с хищением бюджетных средств в особо крупных размерах. Дело ведет следственный отдел УФСБ по Чувашии.

Представитель ФСБ просил суд отправить Андриянова в СИЗО на два месяца, но адвокаты задержанного настаивали на более мягкой мере пресечения. Суд решил, что достаточно домашнего ареста. В квартире жены Андриянов пробудет до 18 марта.

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