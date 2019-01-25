Замглавы администрации Новочебоксарска Александр Андриянов отправлен под домашний арест
В четверг, 24 января, Ленинский районный суд Чебоксар принял решение повестить Александра Андриянова под домашним арестом. Напомним, заместитель главы администрации Новочебоксарска по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры был задержан 23 января.
Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями с хищением бюджетных средств в особо крупных размерах. Дело ведет следственный отдел УФСБ по Чувашии.
Представитель ФСБ просил суд отправить Андриянова в СИЗО на два месяца, но адвокаты задержанного настаивали на более мягкой мере пресечения. Суд решил, что достаточно домашнего ареста. В квартире жены Андриянов пробудет до 18 марта.