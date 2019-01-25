Госалкогольинспекция вручила медали «За содействие» главам трех районов Татарстана

СЕГОДНЯ 10:24 2019-01-25T10:24:53+03:00

На торжественное вручение никто из награжденных не пришел

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Накануне, 24 января, прошло итоговое заседание коллеги Госалкогольинспекции Татарстана. Рассказав о том, чего добиолось ведомство за 2018 год, поставив перед сотрудниками новую задачу, руководитель Госалкогольинспекции республики объявил благодарности главам трех районов республики, которые оказали ведомству наибольшее содействие.

Так, медали "За содействие" должны были получить мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, главы Лаишевского и Менделеевского муниципальных районов Михаил Афанасьев и Валерий Чершинцев. Однако руководители за наградами не пришли. На мероприятии были направлены их заместители.

Известно, что данная медаль изготовлена из стали с цинковым сплавом, гальванизирована под золото и залита мягкой эмалью.