Морозы не отступают: держи голову в холоде, а … гаджет – в тепле

СЕГОДНЯ 10:09 2019-01-25T10:09:36+03:00

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Как и любая электроника, смартфоны боятся холода, а их аккумуляторы особенно. Но производители явно не слышали о зиме в России, и большинство мобильников сегодня цельнометаллические, а то и вовсе стеклянные — как будто специально для того, чтобы усугубить влияние холода. Как же защитить свой мобильный девайс в зимнее время? Эксперты МТС поделились практическими советами, как правильно использовать гаджеты в мороз, тем более, сильные морозы, согласно прогнозу, еще останутся в ближайшие дни в Казани.

НАДЕНЬТЕ ЧЕХОЛ

Пусть это и слегка абсурдно, но пластиковый корпус недорогого смартфона в морозы неплохо защищает электронику, чего не скажешь о стекле и металле дорогих флагманов. Стекло и металл хорошо проводят тепло и способствуют быстрому охлаждению. Именно поэтому алюминиевые смартфоны стоит защитить от остывания при помощи чехла, желательно с пластиковой рамой и внешней текстурой наподобие кожи. Силикон тоже годится.

РЕЖЕ ДОСТАВАЙТЕ ГАДЖЕТ НА УЛИЦЕ В МОРОЗ

Но одёжка для вашего мобильного любимца — это ещё не всё. Она не спасёт аккумулятор, если вы активно используете смартфон в минусовую температуру — срок службы батареи это сильно сокращает. Особенно это касается гаджетов со стажем. Именно поэтому многие смартфоны у нас в стране выходят из строя именно зимой — из-за ставшей неприемлемо низкой ёмкости аккумулятора.

НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ ТЕЛЕФОН НА ХОЛОДЕ

Тем более не стоит на холоде заряжать смартфон. Напомню, что эффективный срок службы аккумулятора равен 700-800 циклам заряда, а это два года при зарядке раз в сутки. В теории. В реальности же ещё меньше. Так вот, одна зарядка на морозе «съест» из ресурса вашего аккумулятора с полсотни циклов заряда. В общем, заряжайте смартфон на морозе только в случае острой необходимости. Используйте ваши внешние переносные аккумуляторы с осторожностью.

А вот простой опросник для проверки готовности вашего смартфона к аномальным морозам:

1. Не пора ли его вообще обновить? Если позволяет бюджет после новогодних праздников, возможно, можно сэкономить и взять телефон по программе подписки, Пользоваться выбранным гаджетом, ежемесячно оплачивая лишь небольшую фиксированную сумму.

2. Если ответ на первый вопрос — «нет», вспомните, а не прошло-ли 1,5-2 года с момента покупки? Если да, то рекомендую поменять аккумулятор на новый и обезопасить себя от вероятности неприятных ситуаций. В неразборных гаджетах порой, это целая история, бывает, что легче и дешевле вернуться к пункту 1.

3. Здорово, если смартфону меньше года, но где вы его носите? Если в сумочке, то держите его подальше от стенок, а в куртке или пальто предпочтительнее внутренний карман. И еще раз про чехол - если смартфон металлический или стеклянный, для вашего аппарата must have.