2019-01-25T09:27:20+03:00
Происшествия

В Чувашии на трассе опрокинулась снегоуборочная техника

По предварительным данным, никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
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Снегоуборочная техника опрокинулась на трассеСнегоуборочная техника опрокинулась на трассеФото: МВД по Чувашской Республике
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Авария с участием снегоуборочной техники произошла ночью 24 января в Канашском районе на пятом километре трассы "Цивильск-Ульяновск". По предварительным данным, водитель грейдера не справился с управлением автомобиля во время уборки снега с трассы, и его техника перевернулась на бок.

Самводитель не пострадал, но для того, чтобы поднять на колеса многотонный грейдер, пришлось вызывать техпомощь.

Фото с места происшествия опубликовали в соцсетях сотрудники УГИБДД МВД Чувашии и порекомендовали водителям быть остороженее на дорогах, и соблюдать правила ПДД.

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