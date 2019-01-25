В Чувашии на трассе опрокинулась снегоуборочная техника

СЕГОДНЯ 09:27 2019-01-25T09:27:20+03:00

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Авария с участием снегоуборочной техники произошла ночью 24 января в Канашском районе на пятом километре трассы "Цивильск-Ульяновск". По предварительным данным, водитель грейдера не справился с управлением автомобиля во время уборки снега с трассы, и его техника перевернулась на бок.

Самводитель не пострадал, но для того, чтобы поднять на колеса многотонный грейдер, пришлось вызывать техпомощь.

Фото с места происшествия опубликовали в соцсетях сотрудники УГИБДД МВД Чувашии и порекомендовали водителям быть остороженее на дорогах, и соблюдать правила ПДД.