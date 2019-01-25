2019-01-25T09:12:39+03:00
Происшествия

Госавтоинспекция Казани разыскивает очевидцев двух ДТП с автобусами

Водители с мест аварий уехали
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
В салоне автобусов от падения пострадали пассажиры.В салоне автобусов от падения пострадали пассажиры.
Изменить размер текста:

Сразу два ДТП с участием городского пассажирского транспорта, где пострадали люди, произошло в Казани в четверг, 23 января. Утром, в 8.05, на улице 2-ая Азинская во время движения автобуса №45 в его салоне упала 28-летняя пассажирка. Водитель с места происшествия уехал, не вызвав для женщины медиков. В больницу она обратилась сама, и там зафиксировали у нее травмы головы и руки.

Ближе к вечеру, в 17.30 на перекрестке улицы Камалеева и проспекта Победы водитель иномарки "Рено" не уступил дорогу и врезался в автобус №45. Водители с места аварии разъехались, не вызывая инспекторов ГИБДД и "скорую" для упавшего во время столкновения в салоне автобуса 16-летнего подростка. Позднее у пострадавшего диагностировали травму головы.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам:5-333-819, 5-333-848.

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты Казани внесли в городской бюджет на 2019 год изменения
В Татарстане охранника зажало между автомобилями и он погиб
В Казани на улице Губкина насмерть сбили девушку: от удара пешеход отлетела на несколько метров
В казанского парка «Черное озеро» из-за мороза отменили празднование Дня студента-2019
В январе 2019 года в Татарстане зарегистрировали еще 900 самозанятых граждан
В Казани установят мемориальную доску поэту Мухамеду Садретдинову
«Мертвые души» по-чувашски: уголовное дело экс-директора техникума выпустившего несуществующих студентов прекращено
Два депутата Казанской городской думы досрочно сложили полномочия
Президент Татарстана поручил выплатить пострадавшим вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка по 500 000 рублей
В Чувашии проживает 100 человек старше 100 лет
В Советском районе Казани приостановили работу 6 фирм по техосмотру автомобилей
Подготовка чемпионату мира WorldSkills-2019 в Казани идет с опережением
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
Замглавы администрации Новочебоксарска Александр Андриянов отправлен под домашний арест