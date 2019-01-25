Госавтоинспекция Казани разыскивает очевидцев двух ДТП с автобусами

СЕГОДНЯ 09:12 2019-01-25T09:12:39+03:00

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Сразу два ДТП с участием городского пассажирского транспорта, где пострадали люди, произошло в Казани в четверг, 23 января. Утром, в 8.05, на улице 2-ая Азинская во время движения автобуса №45 в его салоне упала 28-летняя пассажирка. Водитель с места происшествия уехал, не вызвав для женщины медиков. В больницу она обратилась сама, и там зафиксировали у нее травмы головы и руки.

Ближе к вечеру, в 17.30 на перекрестке улицы Камалеева и проспекта Победы водитель иномарки "Рено" не уступил дорогу и врезался в автобус №45. Водители с места аварии разъехались, не вызывая инспекторов ГИБДД и "скорую" для упавшего во время столкновения в салоне автобуса 16-летнего подростка. Позднее у пострадавшего диагностировали травму головы.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам:5-333-819, 5-333-848.