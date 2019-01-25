2019-01-25T08:50:36+03:00
Происшествия

В Казани на "зебре" отечественный автомобиль сбил пенсионерку

Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу
Лика ИСАЕВА
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Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами головыПострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами головыФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 января в 10.45 в Приволжском районе Казани на улице Технической. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля "Лада Ларгус" грубо нарушил правила дорожного движения: не пропустил пешехода, которая переходила дорогу по "зебре".

Автомобиль сбил 57-летнюю женщину на скорости, и сила удара была такова, что пенсионерка получила открытую черепно-мозговую травму. С тяжелыми травмами головы женщина доставлена в больницу, где за ее жизнь борятся врачи.

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