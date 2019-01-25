В Казани на "зебре" отечественный автомобиль сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 08:50 2019-01-25T08:50:36+03:00

Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами головы Фото: Из материалов пресс-службы

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 января в 10.45 в Приволжском районе Казани на улице Технической. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля "Лада Ларгус" грубо нарушил правила дорожного движения: не пропустил пешехода, которая переходила дорогу по "зебре".

Автомобиль сбил 57-летнюю женщину на скорости, и сила удара была такова, что пенсионерка получила открытую черепно-мозговую травму. С тяжелыми травмами головы женщина доставлена в больницу, где за ее жизнь борятся врачи.