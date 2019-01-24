В Татарстане стали больше варить пива

СЕГОДНЯ 18:50 2019-01-24T18:50:20+03:00

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На совещании по итогам 2018 года руководитель Госалкогольинспекции Татарстана Жаудат Ахметханов сообщил, что за указанный период в республике, по сравнению с 2017-м, увеличилось производство пива – в общей сложности на 2%. Речь идет об объеме равному 38,5 миллиона декалитров. При этом выросли и поставки татарстанского пенного в розницу – рост на 13%, и составили свыше 7 миллионов декалитров. Также по словам, Жаудата Ахметханова, этот -2019 год, одной из задач татарстанской Госалкогольинспекции станет продвижение местного пива.

Кроме того, на коллегии было сообщено сколько в Татарстане было произведено этилового спирта – 3,85 миллиона дал. Водки же было сделано в объеме 8,8 миллиона дал, что на 3% больше, чем в 2017 году.