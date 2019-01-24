2019-01-24T18:50:20+03:00
Общество

В Татарстане стали больше варить пива

Об этом заявили на итоговой коллегии республиканской Госалкогольинспекции
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: REUTERSФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На совещании по итогам 2018 года руководитель Госалкогольинспекции Татарстана Жаудат Ахметханов сообщил, что за указанный период в республике, по сравнению с 2017-м, увеличилось производство пива – в общей сложности на 2%. Речь идет об объеме равному 38,5 миллиона декалитров. При этом выросли и поставки татарстанского пенного в розницу – рост на 13%, и составили свыше 7 миллионов декалитров. Также по словам, Жаудата Ахметханова, этот -2019 год, одной из задач татарстанской Госалкогольинспекции станет продвижение местного пива.

Кроме того, на коллегии было сообщено сколько в Татарстане было произведено этилового спирта – 3,85 миллиона дал. Водки же было сделано в объеме 8,8 миллиона дал, что на 3% больше, чем в 2017 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани автоинспекторы сопроводили в роддом женщину, у которой начались схватки
В Чувашии молодоженам будут выдавать сертификат на обследования в перинатальном центре
Клиенты ВТБ увеличили траты на каршеринг в шесть раз
В Татарстане при пожаре погиб пенсионер
В Татарстане за махинации с аварийным жильем задержан глава Исполкома Болгар
В Набережных Челнах почти две недели ищут пропавшую школьницу
В центре Казани запустили стелу с часами обратного отсчета до начала WorldSkills-2019
Новым главой Камско-Устьинского района Татарстана назначен Наиль Вазыхов
В Татарстане прогнозируют сильную метель и резкое ухудшение видимости
Проверки газового оборудования в Татарстане должны завершиться в конце февраля
Татарстан: «Ростелеком» перевел договоры в онлайн
Три игрока УНИКСа сыграют в матче Звезд Лиги ВТБ
В Нижнекамске выделят 20 миллионов рублей на вторую очередь строительства экопарка "Ананас"
В Чувашии "Понтиак" врезался в грузовик с битумом