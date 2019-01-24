В Татарстане за махинации с аварийным жильем задержан глава Исполкома Болгар

СЕГОДНЯ 17:28 2019-01-24T17:28:59+03:00

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Уголовное дело в отношении руководителя исполнительного комитета Болгара Спасского района 41-летнего Алексея Тюленева возбуждено по статье "Превышение служебных полномочий".

Как успели установить сотрудники правоохранительных органов, Тюленев незаконно заключал договоры соцнайма со своими знакомыми. Так, обного из них в 2015 году он "поселил" в аварийный дом на улице Ленина.

Когда спустя некоторое время жильцам этого дома выдавали компенсации, то мужчина успел и приватизировать жилье, и получить 187 тысяч рублей в качестве той самой компенсации. Дом же в итоге снесли.

Еще один аналогичный случай произошел в феврале 2012 года. Тогда прописку в аварийном доме получила хорошая знакомая Тюленева. Женщина, не имеющая проблем с жильем, в результате приватизировала ту квартиру и получила при сносе дома компенсацию в 300 тысяч рублей.

- Тюленев задержан, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.