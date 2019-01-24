В Татарстане прогнозируют сильную метель и резкое ухудшение видимости

СЕГОДНЯ 15:58 2019-01-24T15:58:32+03:00

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Погода продолжает испытывать на прочность жителей Татарстана. Так, вслед за аномальными морозами республику накроет новая напасть. Ночью и утром 25 января местами ожидаются сильный снег, усиление южного ветра до 17 м/с, метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, на дорогах образование снежных заносов. Метель сохранится и днем, но будет не столь суровой.

Температура воздуха ночью в среднем по республике составит от 14 до 19 градусов мороза. При прояснении - до 22 градусов ниже нуля. Днем температура от ночных показателей будет отличаться не сильно. Максимум 12 градусов мороза.