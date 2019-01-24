2019-01-24T19:03:09+03:00
Происшествия

В Казани автоинспекторы сопроводили в роддом женщину, у которой начались схватки

Сейчас она находится под присмотром врачей роддома №1
Лика ИСАЕВА
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Сотрудники ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД Казани сопроводили в роддом женщинуСотрудники ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД Казани сопроводили в роддом женщинуФото: Из материалов пресс-службы
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Во время несения службы 23 января возле ледовой переправы через Волгу на улице Старо-Аракчинская в Казани инспекторы ДПС - старший лейтенант полиции Александр Григорьев и старший лейтенант полиции Александр Купчихин, остановили автомобиль. Водитель попросил помощи - в салоне находилась его беременная супруга у которой начались схватки раньше намеченного срока.

Офицеры приняли решение о том, что необходимо срочно сопроводить будущих родителей до медицинского учреждения. Для этого они использовали специальные световые и звуковые сигналы.

На данный момент женщина находится в роддоме №1 Казани. За ее состоянием наблюдают врачи.

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