В Казани автоинспекторы сопроводили в роддом женщину, у которой начались схватки

СЕГОДНЯ 19:03 2019-01-24T19:03:09+03:00

Сейчас она находится под присмотром врачей роддома №1

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Во время несения службы 23 января возле ледовой переправы через Волгу на улице Старо-Аракчинская в Казани инспекторы ДПС - старший лейтенант полиции Александр Григорьев и старший лейтенант полиции Александр Купчихин, остановили автомобиль. Водитель попросил помощи - в салоне находилась его беременная супруга у которой начались схватки раньше намеченного срока.

Офицеры приняли решение о том, что необходимо срочно сопроводить будущих родителей до медицинского учреждения. Для этого они использовали специальные световые и звуковые сигналы.

На данный момент женщина находится в роддоме №1 Казани. За ее состоянием наблюдают врачи.