В Набережных Челнах почти две недели ищут пропавшую школьницу

СЕГОДНЯ 17:00 2019-01-24T17:00:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Набережных Челнах идут активные поиски 16-летней Эльвиры Шигаповой. Девушка вышла из дома 11 января текущего года, но обратно не вернулась.

Школьница ростом 160 сантиметров имеет среднее телосложение, прямые крашеные светлые волосы с темными корнями до плеч и зеленые глаза. На момент пропажи Эльвира была одета в красную болоньевую куртку до бедер, темные джинсовые штаны, черную кофту и бордовые кроссовки.

Фото: ПСО Челны Поиск "Василиса"

Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении подростка сотрудники поисково-спасательного отряда "Василиса" просят звонить по телефонам 02 или 8(917)915-86-85.