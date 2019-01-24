В Набережных Челнах почти две недели ищут пропавшую школьницу
16-летняя девушка ушла из дома 11 января [фото]
Фото: ПСО Челны Поиск "Василиса"
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В Набережных Челнах идут активные поиски 16-летней Эльвиры Шигаповой. Девушка вышла из дома 11 января текущего года, но обратно не вернулась.
Школьница ростом 160 сантиметров имеет среднее телосложение, прямые крашеные светлые волосы с темными корнями до плеч и зеленые глаза. На момент пропажи Эльвира была одета в красную болоньевую куртку до бедер, темные джинсовые штаны, черную кофту и бордовые кроссовки.
Фото: ПСО Челны Поиск "Василиса"
Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении подростка сотрудники поисково-спасательного отряда "Василиса" просят звонить по телефонам 02 или 8(917)915-86-85.