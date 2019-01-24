2019-01-24T18:35:58+03:00
Общество

В Чувашии молодоженам будут выдавать сертификат на обследования в перинатальном центре

Медики оценят репродуктивную способность супругов
Лика ИСАЕВА
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Фото с официального сайта правительства ЧувашииФото с официального сайта правительства Чувашии
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Во время своего ежегодного послания Госсовету Чувашии глава республики Михаил Игнатьев заявил о том, что для стимулирования рождаемости в регионе с 2019 года появится новый социальный проект.

Так, все молодожены, которые зарегистрируют свои отношения, получат сертификат. Он дает право бесплатно пройти медицинское обследование и получить консультацию специалистов перинатальных центров для оценки репродуктивного здоровья.

С 21 декабря проект указа главы Чувашии "О сертификатах молодоженам" проходит общественное обсуждение. Если его примут, то в двухмесячный срок Кабинет министров Чувашии еще должен будет разработать и утвердить порядок, а также условия выдачи сертификатов молодоженам.

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