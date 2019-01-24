Проверки газового оборудования в Татарстане должны завершиться в конце февраля

СЕГОДНЯ 15:44 2019-01-24T15:44:02+03:00

Они были нацелены на незамедлительное устранение неполадок

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Проверки газового оборудования в Татарстане завершаться в конце февраля текущего года. Они носили неформальный характер и имели цель незамедлительно устранять обнаруженные неполадки.

Со слов официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой, чаще всего в неисполнении обязанностей по эксплуатации газового оборудования замечены их владельцы.По ее словам, сейчас проверяется наличие договоров обслуживания, факты уклонения от их заключения и исполнение обязанностей по содержанию оборудования. Помимо этого внимание уделялось состоянию вентиляционных шахт и систем дымоудаления.