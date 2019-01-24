Три игрока УНИКСа сыграют в матче Звезд Лиги ВТБ

СЕГОДНЯ 15:21 2019-01-24T15:21:25+03:00

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Стали известны составы команд на Матч Всех Звезд Лиги ВТБ, который пройдет 17 февраля в Москве. Так, по итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ, от казанского УНИКСа в составе команды «Звезды России» оказался Артем Клименко, а в сборной «Звезд Мира» – Джамар Смит и Морис Ндур.

Также для каждой сборной у Лиги есть еще 2 wild card, поэтому окончательный состав команд из 12 игроков будет известен в ближайшее время, сообщили в пресс-службе Единой Лиги ВТБ.

Состав каждой команды формировался с двумя условиями. Так, каждая сборная должна состоять из 10 игроков, из которых 5 защитников и 5 представителей передней линии. И в каждой команде должно быть не более двух игроков из одного клуба.