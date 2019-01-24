2019-01-24T16:24:47+03:00
Общество

Новым главой Камско-Устьинского района Татарстана назначен Наиль Вазыхов

Предыдущие 14 лет он руководил ЗАО «РБФ им. Куйбышева»
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: tatcenter.ruФото: tatcenter.ru
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В четверг, 24 января, стало известно, кто будет новым главой Камско-Устьинского района Татарстана. Так, на эту должность назначен Наиль Вазыхов. Он займет место Павла Лоханова, который возглавлял район с 2015 года.

Предыдущие 14 лет своей жизни Вазыхов отдал работе на ЗАО «РБФ им. Куйбышева», где он был руководителем.

По словам премьер-министр Татарстана Алексея Песошина, Наиль Вызыхов - ответственный и авторитетный руководитель, а также энергичный человек.

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