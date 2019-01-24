2019-01-24T14:59:20+03:00
Общество

В Нижнекамске выделят 20 миллионов рублей на вторую очередь строительства экопарка "Ананас"

На данный момент там уже созданы водоём, здание кафе, беседка, игровая площадка и тротуары из брусчатки
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: мэрия НижнекамскаФото: мэрия Нижнекамска
Изменить размер текста:

24 января мэр Нижнекамска Айдар Метшин встретился с жителями Камских Полян, чтобы обсудить планы по созданию общественных пространств в 2019 году. Речь шла о второй очереди строительства экопарка «Ананас», который будет представлять собой пляж.

Продолжение работ потребует из бюджета города 20 миллионов рублей. Еще 10 миллионов были потрачены на экопарк в 2018 году. Тогда в нем появились водоем, кафе, беседка, игровая площадка, тротуары, скамейки и фонари. Также была расчищена территория площадью более трёх гектаров

В 2019 году планируется построить пешеходный мост через водоём, установить иллюминированный фонтан и разбить пляжную зону с лежаками и деревянными экотропами. Из брёвен будет сооружен детский игровой комплекс и появится песочная площадка для волейбола.

- Появится зона с навесом и безопасной каменной площадкой для жарки шашлыков. Для спортсменов вокруг «Ананаса» проложат живописные извилистые беговые дорожки. А для детей устроят горки. Подниматься наверх любители прокатиться с ветерком будут не просто по лесенке – на склоне оборудуют верёвки, крючки и ступени, - сообщает мэрия города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проверки газового оборудования в Татарстане должны завершиться в конце февраля
Татарстан: «Ростелеком» перевел договоры в онлайн
Три игрока УНИКСа сыграют в матче Звезд Лиги ВТБ
В Чувашии "Понтиак" врезался в грузовик с битумом
Общественный порядок в Татарстане будут охранять казаки
В Татьянин день власти Татарстана огласят решение по вопросу внедрения студенческих проездных
В Татарстане во время рыбалки насмерть замерз мужчина
В конце недели аномальные морозы наконец-то покинут Казань
ВТБ Лизинг нарастил портфель в сегменте «Авто» на 10%
На авиационном заводе в Казани рабочий погиб в собственный День рождения
Казанский «Зенит» обыграл «Ярославич» в матче чемпионата России
За полтора месяца "Сказочный городок" в Казани посетили более ста тысяч человек
В Марий Эл сварщик во время работы сломал ногу
Питерский "Зенит" может купить форварда "Рубина" Азмуна
2 февраля жителям Казани расскажут, для чего городу нужен генеральный план
УНИКС обыграл хорватскую «Цедевиту» в Кубке Европы, набрав 100 очков
В Набережных Челнах у школьника обнаружили самодельный револьвер
В Йошкар-Оле запустят экскурсионный троллейбусный маршрут
В Казани под колеса иномарки попала 14-летняя нарушительница ПДД
В Татарстане уголовное дело о массовом отравлении детей передали в суд
В Татарстане на перекрестке перевернулся лесовоз
Казанский «Ак Барс» в гостях обыграл финский «Йокерит»
Двухэтажными поездами из Казани в Москву и обратно в 2018 году воспользовались 385 тысяч человек
В Казани прогнозируют снег и до 29 градусов мороза