В Нижнекамске выделят 20 миллионов рублей на вторую очередь строительства экопарка "Ананас"

СЕГОДНЯ 14:59 2019-01-24T14:59:20+03:00

На данный момент там уже созданы водоём, здание кафе, беседка, игровая площадка и тротуары из брусчатки

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24 января мэр Нижнекамска Айдар Метшин встретился с жителями Камских Полян, чтобы обсудить планы по созданию общественных пространств в 2019 году. Речь шла о второй очереди строительства экопарка «Ананас», который будет представлять собой пляж.

Продолжение работ потребует из бюджета города 20 миллионов рублей. Еще 10 миллионов были потрачены на экопарк в 2018 году. Тогда в нем появились водоем, кафе, беседка, игровая площадка, тротуары, скамейки и фонари. Также была расчищена территория площадью более трёх гектаров

В 2019 году планируется построить пешеходный мост через водоём, установить иллюминированный фонтан и разбить пляжную зону с лежаками и деревянными экотропами. Из брёвен будет сооружен детский игровой комплекс и появится песочная площадка для волейбола.

- Появится зона с навесом и безопасной каменной площадкой для жарки шашлыков. Для спортсменов вокруг «Ананаса» проложат живописные извилистые беговые дорожки. А для детей устроят горки. Подниматься наверх любители прокатиться с ветерком будут не просто по лесенке – на склоне оборудуют верёвки, крючки и ступени, - сообщает мэрия города.