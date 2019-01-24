В Чувашии "Понтиак" врезался в грузовик с битумом
В аварии пострадали два человека
С места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Авария с участием фуры, перевозящей битум, и легковушки "Понтиак" произошла в Цивильском районе республики на трассе "Цивильск - Ульяновск" в четверг, 24 января. По предварительным данным, женщина-водитель, управляя иномаркой "Понтиак", превысила безопасную скорость, выехала на встречку и врезалась в грузовик, перевозящий битум, сообщили в пресс-службе МВД Чувашии.
Во время аварии пострадала сама женщина, управлявшая легковушкой, и ее пассажир. Их доставили в больницу. Водитель грузовика не пострадал.
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