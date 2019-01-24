В Татьянин день власти Татарстана огласят решение по вопросу внедрения студенческих проездных

СЕГОДНЯ 13:57 2019-01-24T13:57:43+03:00

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Студентам из Казани удалось донести до властей Татарстана свою просьбу о введении в городе льготного проездного билета. Для этого они создали в интернете соответствующую петицию, на которую спустя пару дней отреагировал министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов.

Тогда Фаттахов отметил, что министерство анализирует опыт других регионов. а после планирует обсудить создание льготного проездного билета с профильными коллегами и студенческим сообществом. А в четверг, 24 января, официальный представитель Кремля Лилия Галимова заявила, что власти Татарстана нашли решение по студенческому проездному. Озвучено оно будет в Татьянин день, 25 января, на республиканской премии «Студент года – 2018».

Раньше в Казани существовал выгодный тариф на общественном транспорте – за 50 поездок нужно было отдать 750 рублей, но сейчас его отменили. Известно, что решение будет представлять собой комплекс мер.