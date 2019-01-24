2019-01-24T13:18:43+03:00
Общество

В конце недели аномальные морозы наконец-то покинут Казань

Ну а пока у жителей столицы Татарстана есть возможность увидеть солнечные столбы
Алина ГАБДУЛИНА
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До конца текущей недели дневные температурные показатели составят порядка минус 16-18 градусов, ночные – минус 20До конца текущей недели дневные температурные показатели составят порядка минус 16-18 градусов, ночные – минус 20Фото: Евгения ГУСЕВА
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Уже в субботу, 26 января, в Казани ожидается ослабление аномальных морозов: днем температура составит - 13, а ночью - 15 градусов. Об этом сообщает эксперт КФУ, профессор Юрий Переведенцев. Вместе с тем, по информации Гидрометцентра новая рабочая неделя также начнется с хорошей погоды: 10 градусов ниже нуля днем и 15 – ночью.

По словам Перведенцева, до конца текущей недели дневные температурные показатели составят порядка 16-18 градусов ниже нуля, ночные – 20 градусов мороза.

- При сильных морозах и солнечной погоде можно увидеть такое явление, как солнечный столб – один из наиболее часто наблюдающихся видов гало, оптический эффект, который представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся от солнца во время его заката или восхода, - сообщает медиа-центр университета.

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