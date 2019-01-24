В Татарстане во время рыбалки насмерть замерз мужчина

СЕГОДНЯ 13:36 2019-01-24T13:36:30+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в Нурлатском районе республики. 60-летний местный житель решил отправиться на рыбалку еще 21 января. Но домой он так и не вернулся. Местные жители во время поисков пропавшего обнаружили его останки на мосту. Рядом находилось рыбацкое снаряжение. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Тело погибшего отправлено на экспертизу. По версии односельчан погибшего, пенсионер скончался от переохлаждения - в тот день темература была низкой, и мужчина мог замерзнуть на мосту, с которого рыбачил.