На авиационном заводе в Казани рабочий погиб в собственный День рождения
Шансов выжить у 53-летнего мужчины не было
С места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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Трагедия произошла 22 января в Казани на авиационном заводе имени Горбунова. 53-летний мужчина проводил сварочные работы во время кровельных работ на здании корпуса цеха. Неожиданно газовый баллон взорвался, и мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.
На место ЧП вызывали "скорую помощь" и спецслужбы.
- По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
Очевидцы этого взрыва рассказали "КП-Казань", что погибший в этот день праздновал свой день рождения.
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