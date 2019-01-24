На авиационном заводе в Казани рабочий погиб в собственный День рождения

СЕГОДНЯ 12:59 2019-01-24T12:59:39+03:00

Шансов выжить у 53-летнего мужчины не было

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Трагедия произошла 22 января в Казани на авиационном заводе имени Горбунова. 53-летний мужчина проводил сварочные работы во время кровельных работ на здании корпуса цеха. Неожиданно газовый баллон взорвался, и мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

На место ЧП вызывали "скорую помощь" и спецслужбы.

- По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Очевидцы этого взрыва рассказали "КП-Казань", что погибший в этот день праздновал свой день рождения.