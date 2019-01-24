За полтора месяца "Сказочный городок" в Казани посетили более ста тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:17 2019-01-24T15:00:42+03:00

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В Казани постепенно закрывают новогодние объекты. Вот и "Сказочный городок" на Кремлевской набережной прекращает свою работу. Отметим, что данный объект открылся еще 8 декабря. За полтора месяца "городок" посетили более 100 тысяч человек. Ежедневно гостей городка радовали Дед Мороз, сказочные эльфы, горки, деревня эльфов, планетарий, карусели и праздничные представления.

- Закрытие "Сказочного городка" состоится в это воскресенье – 27 января в 19.00. Дед Мороз попрощается с гостями городка - выключит главную елку на Кремлевской набережной и отправится с эльфами в отпуск. Перед отъездом Деда Мороза эльфы в последний раз покажут спектакль "Корпорация Нового года" на главной сцене "Сказочного городка", - рассказали в отделе маркетинга Кремлевской набережной. .

Новогодние декорации на Кремлевской набережной сменит тема любви. Здесь в преддверии Дня всех влюбленных откроется «Фабрика любви», на которой будут работать сказочные купидоны.