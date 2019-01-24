2019-01-24T11:46:31+03:00
Спорт

Питерский "Зенит" может купить форварда "Рубина" Азмуна

Переход может состояться до конца трансферного окна
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
Изменить размер текста:

Казанский "Рубин" может лишиться своей главной ударной силы. Форвард Сердар Азмун уже зимой может покинуть клуб. По данным ряда СМИ, одним из претендентов на иранского форварда называют питерский "Зенит".

По информации "Спорт-Экспресса", за переход нападающего "Рубин" может получить порядка 10 миллионов евро. Учитывая финансовые сложности казанского клуба данная сумма выглядит весьма привлекательной. При этом, к официальным переговорам команды еще не приступили.

В нынешнем сезоне Азмун сыграл за "Рубин" в 14 матчах и забил 4 гола. Сейчас форвард в составе сборной Ирана выступает на Кубке Азии, где уже успел отметиться тремя голами в четырех матчах.

К слову, до этого сообщалось, что "Зенит" имеет виды еще на двух игроков "Рубина" - защитника Егора Сорокина и полузащитника Игоря Коновалова, но дальше разговоров дело не дошло.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проверки газового оборудования в Татарстане должны завершиться в конце февраля
Татарстан: «Ростелеком» перевел договоры в онлайн
Три игрока УНИКСа сыграют в матче Звезд Лиги ВТБ
В Нижнекамске выделят 20 миллионов рублей на вторую очередь строительства экопарка "Ананас"
В Чувашии "Понтиак" врезался в грузовик с битумом
Общественный порядок в Татарстане будут охранять казаки
В Татьянин день власти Татарстана огласят решение по вопросу внедрения студенческих проездных
В Татарстане во время рыбалки насмерть замерз мужчина
В конце недели аномальные морозы наконец-то покинут Казань
ВТБ Лизинг нарастил портфель в сегменте «Авто» на 10%
На авиационном заводе в Казани рабочий погиб в собственный День рождения
Казанский «Зенит» обыграл «Ярославич» в матче чемпионата России
За полтора месяца "Сказочный городок" в Казани посетили более ста тысяч человек
В Марий Эл сварщик во время работы сломал ногу
2 февраля жителям Казани расскажут, для чего городу нужен генеральный план
УНИКС обыграл хорватскую «Цедевиту» в Кубке Европы, набрав 100 очков
В Набережных Челнах у школьника обнаружили самодельный револьвер
В Йошкар-Оле запустят экскурсионный троллейбусный маршрут
В Казани под колеса иномарки попала 14-летняя нарушительница ПДД
В Татарстане уголовное дело о массовом отравлении детей передали в суд
В Татарстане на перекрестке перевернулся лесовоз
Казанский «Ак Барс» в гостях обыграл финский «Йокерит»
Двухэтажными поездами из Казани в Москву и обратно в 2018 году воспользовались 385 тысяч человек
В Казани прогнозируют снег и до 29 градусов мороза