Питерский "Зенит" может купить форварда "Рубина" Азмуна

СЕГОДНЯ 11:46 2019-01-24T11:46:31+03:00

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Казанский "Рубин" может лишиться своей главной ударной силы. Форвард Сердар Азмун уже зимой может покинуть клуб. По данным ряда СМИ, одним из претендентов на иранского форварда называют питерский "Зенит".

По информации "Спорт-Экспресса", за переход нападающего "Рубин" может получить порядка 10 миллионов евро. Учитывая финансовые сложности казанского клуба данная сумма выглядит весьма привлекательной. При этом, к официальным переговорам команды еще не приступили.

В нынешнем сезоне Азмун сыграл за "Рубин" в 14 матчах и забил 4 гола. Сейчас форвард в составе сборной Ирана выступает на Кубке Азии, где уже успел отметиться тремя голами в четырех матчах.

К слову, до этого сообщалось, что "Зенит" имеет виды еще на двух игроков "Рубина" - защитника Егора Сорокина и полузащитника Игоря Коновалова, но дальше разговоров дело не дошло.