В Марий Эл сварщик во время работы сломал ногу

СЕГОДНЯ 11:58 2019-01-24T11:58:06+03:00

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ЧП произошло в Волжске в среду 23 ноября. 30-летний электросварщик предприятия по изготовлению изделий из бетона получил перелом ноги - ее зажало между металлическими конструкциями. После того, как по факту травмирования работника на предприятии была завершена доследствення проверка и получены результаты экспертизы, в СУ СКР Марий Эл приняли решение о возбуждении уголовного дела.

Уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" было возбуждено в отношении пока неизвестных лиц.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Назначены экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.