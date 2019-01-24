2019-01-24T17:35:47+03:00
Происшествия

В Татарстане при пожаре погиб пенсионер

Причиной пожара стала неосторожность при курении
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в частном бревенчатом доме на улице Коминтерна в деревне Старая Киреметь Аксубаевского района республики начался в 7.50 в среду, 23 января. Пожарных вызвали соседи, заметившие густой дым из окон и чердака дома, где проживает пенсионер.

61-летнего мужчину соседи сами вынесли из дома, но он уже не подавал признаков жизни. Приехавшие медики зафиксировали гибель человека. Пожарным же удалось отстоять дом, баню и сарай.

- Общая пощадь пожара составила шесть квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. -

Причиной пожара стала неосторожность при курении.

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