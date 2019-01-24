2 февраля жителям Казани расскажут, для чего городу нужен генеральный план

СЕГОДНЯ 11:26 2019-01-24T11:26:12+03:00

На встрече будут разобраны основные вопросы - от состава генерального плана до правовых последствий его утверждения.

Лекция начнется в 18.00 по адресу улица Бурхана Шахиди, дом 7

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2 февраля жителям Казани расскажут, зачем городу нужен генеральный план. Лекция на эту тему начнется в 18.00 по адресу улица Бурхана Шахиди, дом 7. На вопросы ее участников ответит магистр градостроительства и выпускник программы «архитекторы.рф» Максим Гостев.

На встрече будут разобраны основные вопросы - от состава генерального плана до правовых последствий его утверждения.