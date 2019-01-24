2019-01-24T10:40:42+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах у школьника обнаружили самодельный револьвер

15-летний подросток признался, что оружие принадлежит его дедушке
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Во вторник, 22 января, сотрудники по делам несовершеннолетних заметили на улице толпу школьников. При виде полицейских один из подростков что-то спешно засунул в рюкзак. Этот момент показался сотрудникам правоохранительных органов подозрительным, и они подошли к ребятам.

У 15-летнего подростка был обнаружен револьвер. Позже экспертиза установила, что оружие является огнестрельным. Помимо этого, оно было изготовлено самодельным способом.

Школьник признался, что револьвер он взял у своего дедушки, чтобы похвастаться перед друзьями. Оружие 73-летний пенсионер хранил в кладовке.

- В настоящее время полиция проводит следственные мероприятия – решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконное хранение оружия" в отношении 73-летнего жителя 40-го комплекса Набережных Челнов, - сообщает пресс-служба УМВД Татарстана

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