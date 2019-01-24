В Йошкар-Оле запустят экскурсионный троллейбусный маршрут

СЕГОДНЯ 10:32 2019-01-24T10:32:37+03:00

Экскурсии по городу будут проводить на троллейбусе

Изменить размер текста: A A

В 2019 году столица Марий Эл - Йошкар-Ола, празднует 435-летний со дня ее основания. В честь этого планируются интересные и познавательные мероприятия. В рамках этого события в Йошкар-Оле появится необычная экскурсия - троллейбусная. Проводитеть ее будут сотрудники Музея истории города.

Первая такая экскурсия уже состоялась 23 января. Ее провели для учеников средней общеобразовательной школы № 10. От остановки общественного транспорта "улица Подольских курсантов" троллейбус проследовал по центральным улицам города в сторону Сомбатхея, и вернулся обратно. Детям рассказали об истории Йошкар-Олы, о названиях улиц, о спортивных объектах и достопримечательностях, расположенных на городской набережной.

Троллейбусные экскурсии, по мнению организаторов, станут востребоваными как йошкаролинцами, так и гостями города.