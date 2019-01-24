В Казани под колеса иномарки попала 14-летняя нарушительница ПДД
Девушку осматривали медики
На место ДТП вызывали медиков
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Авария, в которой пострадала 14-летняя школьница, произошла в 18.00 в среду, 23 января, на улице Даурской в Приволжском районе Казани. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля "Шевроле Круз" не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 14-летнюю школьницу. Девочка решила перейти дорогу не по правилам - в неустновленном для этого месте.
Наезда избежать не удалось, и пешеход оказалась под колесами иномарки.
- В результате ДТП девочка получила травму ноги, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.
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