2019-01-24T09:36:53+03:00
Происшествия

В Казани под колеса иномарки попала 14-летняя нарушительница ПДД

Девушку осматривали медики
Лика ИСАЕВА
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На место ДТП вызывали медиковНа место ДТП вызывали медиков
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Авария, в которой пострадала 14-летняя школьница, произошла в 18.00 в среду, 23 января, на улице Даурской в Приволжском районе Казани. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля "Шевроле Круз" не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 14-летнюю школьницу. Девочка решила перейти дорогу не по правилам - в неустновленном для этого месте.

Наезда избежать не удалось, и пешеход оказалась под колесами иномарки.

- В результате ДТП девочка получила травму ноги, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

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