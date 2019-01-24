В Татарстане уголовное дело о массовом отравлении детей передали в суд

СЕГОДНЯ 09:13 2019-01-24T09:13:37+03:00

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Прокуратура Татарстана передала в суд уголовное дело в отношении 57-летней посудомойщицы ресторана "Актаныш" и 48-летней повара столовой Актанышской школы № 2. Они обвиняются в "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей".

Как полагает следствие, обе женщины причастны к отравлению 89 школьников, которое произошло 5-6 сентября 2018 года. В конце августа 2018 года посудомойщица ресторана "Актаныш" приготовила рабочий раствор с занижением концентрации дезинфицирующего средства "Ника хлор" в 5 раз. В этом растворе и промывали мясорубку и нож для сырого мяса. А еще через два дня повара ресторана, используя их, приготовили мясной фарш, а затем - полуфабрикаты мясных тефтелей.

В свою очередь 5 сентября 2018 года полуфабрикаты были приготовлены поваром Актанышской школы № 2. Но в этой школе был неисправен пекарный электрошкаф - не поддерживалась необходимая температура.

- После употребления обеда 89 школьников получили пищевое отравление и были госпитализированы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. - Шестерым из них был поставлен диагноз "кампилобактериоз", их здоровью причинен легкий вред. Свою вину женщины признали.