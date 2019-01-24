В Татарстане на перекрестке перевернулся лесовоз

СЕГОДНЯ 08:42 2019-01-24T08:42:58+03:00

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Авария с участием лесовоза произошла в поселке Кузайкино Альметьевского района республики на перекрестке автодорог "Казань-Оренбург" и "Казань-Самара".

Утром 24 января проезжающий перекресток водители заметили фуру-лесовоз, лежащую превернутой в кювете. Бревна рассыпались и лежали рядом.

В пресс-службе УГИБДД МВД Татарстана сообщили, что 23 и 24 января ДТП с лесовозами на данном участке автодороги не зарегистрировано. Собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах предположил, что автомобиль перевернулся и водитель не пострадал, и по собственным причинам не стал заявлять о происшествии в Госавтоинспекцию, расчитывая справиться с последствиями собственными силами.