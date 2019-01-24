2019-01-24T08:42:58+03:00
Происшествия

В Татарстане на перекрестке перевернулся лесовоз

Авария произошла в Альметьевском районе республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Лесовоз упал в кюветЛесовоз упал в кювет
Изменить размер текста:

Авария с участием лесовоза произошла в поселке Кузайкино Альметьевского района республики на перекрестке автодорог "Казань-Оренбург" и "Казань-Самара".

Утром 24 января проезжающий перекресток водители заметили фуру-лесовоз, лежащую превернутой в кювете. Бревна рассыпались и лежали рядом.

В пресс-службе УГИБДД МВД Татарстана сообщили, что 23 и 24 января ДТП с лесовозами на данном участке автодороги не зарегистрировано. Собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах предположил, что автомобиль перевернулся и водитель не пострадал, и по собственным причинам не стал заявлять о происшествии в Госавтоинспекцию, расчитывая справиться с последствиями собственными силами.

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24